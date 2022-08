Barwny korowód Bamberek i Bambrów przeszedł ulicami Poznania. Na czele parady przejechał wóz drabiniasty. Zobacz zdjęcia! Paweł Antuchowski

Barwny korowód Bamberek i Bambrów przeszedł ulicami Poznania spod muzeum Bambrów Poznańskich na plac Kolegiacki. Święto Bamberskie „Poznanie” odbywa się już po raz 27. To właśnie w sierpniu obchodzona jest rocznica przybycia osadników z Bambergu, 1 sierpnia 1719 roku. Punktem kulminacyjnym święta było przejście barwnego korowodu osadników, Bamberek i Bambrów z Muzeum Bambrów Poznańskich przy ul. Mostowej, na plac Kolegiacki w muzycznej asyście Orkiestry MPK Miasta Poznania. Na czele korowodu pojechał wóz drabiniasty. Po pochodzie odbywał się konkurs gwary poznańskiej i żywa wystawa strojów wielkopolski. Zobacz następne zdjęcia ---> Martyna Kamzol Zobacz galerię (26 zdjęć)

Barwny pochód Bamberek i Bambrów poznańskich to już nieodłączny element pierwszego, sierpniowego weekendu w Poznaniu. To właśnie w pierwszą niedzielę sierpnia co roku hucznie obchodzone jest przybycie osadników z Bambergu, na początku XVIII wieku.