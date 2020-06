Baseny w Poznaniu: Sprawdź cenniki, adresy, godziny otwarcia i atrakcje na pływalniach na terenie Poznania i powiatu poznańskiego

Sprawdź gdzie znajdują się czynne pływalnie w Poznaniu i okolicach. Zobacz naszą listę basenów z adresami. Przejdź do następnego zdjęcia ------>

Baseny w Polsce mogą działać od 6 czerwca, jednak w ścisłym reżimie sanitarnym z powodu epidemii. Dowiedz się, które baseny w Poznaniu i pobliskich miejscowościach są już otwarte. Prezentujemy listę pływalni z kompletem informacji.

Obecnie, do odwołania prowadzący pływalnie, a także ich klienci, muszą stosować się do wielu zmian po wznowieniu działalności obiektów. Związane są one ze względami bezpieczeństwa z powodu pandemii koronawirusa i stanu epidemii w Polsce. To najważniejsze zasady działania basenów w nowej rzeczywistości: liczba osób przebywających w obiekcie jednocześnie nie może być wyższa niż 50 proc. jego maksymalnego obłożenia. Liczba ta nie może przekraczać 150 osób;

z jednego toru mogą korzystać maksymalnie cztery osoby;

ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do 50 proc. maksymalnej zajętości (rekomendacja zamknięcia saun, które nie zapewniają temperatury powyżej 60 st. Celsjusza);

konieczność utrzymania dystansu 2 metrów pomiędzy klientami;

konieczność utrzymania higieny i bezwzględnej dezynfekcji rąk;

konieczność zasłania ust i nosa przez cały czas pobytu na basenie (oczywiście poza pływaniem - wtedy maski należy zostawić w szatni);

regularna dezynfekcja części wspólnych (szafek, innych obiektów w szatni, elementów basenu) oraz wydawanych kluczyków do szafek;

jeśli nie są automatyczne - pozostawienie otwartych drzwi w obiekcie;

wyznaczenie odległości 2 m w konkretnych miejscach - np. przed kasami (przy kasie może przebywać jedna osoba);

usunięcie krzeseł i ławek z poczekalni;

w przebieralniach zbiorowych - ograniczenie liczby szafek tak, by można było zachować dystans społeczny;

zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej.

Szczegółowe wytyczne dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju. Sprawdź, które baseny są czynne w Poznaniu. Gdzie można pójść na pływalnię? Pływalnia Miejska Atlantis, os. Stefana Batorego 101, Poznań Pływalnia Atlantis w czerwcu nie wznowi funkcjonowania. Według zapowiedzi załogi basenu - trwa jego przygotowanie, a ponowne otwarcie jest zaplanowane na lipiec.

Najbardziej bieżących informacji należy szukać na Facebooku i stronie internetowej pływalni Atlantis.

Przed pandemią koronawirusa była ona od poniedziałku do piątku od 6 do 22.30, w soboty, niedziele i święta od 7 do 22. Cennik znajdziesz: TUTAJ. Pływalnia Klubu Sportowego CITYZEN, Droga Dębińska 10C, Poznań Pływalnia jest ponownie czynna od 15 czerwca. Funkcjonuje w systemie, w którym pierwsze wejście na basen odbywa się o godz. 5.45, a ostatnie - 21.30. Cennik można znaleźć: TUTAJ.

Bieżące informacje można znaleźć na Facebooku i stronie internetowej. Termy Maltańskie, ul. Termalna 1, Poznań Termy Maltańskie ponownie funkcjonują od 19 czerwca.

Obiekt przygotował się na ponowne otwarcie. Pisaliśmy o tym tutaj: Poznań: Termy Maltańskie wracają po 3-miesięcznej przerwie. Otwarcie już w piątek. Zobacz, jak wyglądają po zmianach Baseny sportowe Term Maltańskich są czynne od poniedziałku do soboty od godz. 6 i w niedziele od godz. 7 do 23. Z kolei aquapark jest czynny codziennie od godz. 9 do 23. Cennik możesz znaleźć: TUTAJ. Szczegółowe i bieżące informacje dostępne są na Facebooku i stronie internetowej. Pływalnia kryta na Chwiałce, ul. Spychalskiego 34, Poznań Obiekt na razie (na 23 czerwca) pozostaje zamknięty. Na przełomie czerwca i lipca może zostać wznowione funkcjonowanie pływalni letnich: na Chwiałce i w parku Kasprowicza.

Bieżące informacje można znaleźć na: stronie internetowej. Basen Posnania, ul. Słowiańska 78, Poznań Basen prawdopodobnie pozostanie zamknięty do końca sierpnia i wznowi funkcjonowanie we wrześniu 2020 r.

Bieżące informacje znajdziesz na Facebooku. Pływalnia UAM, ul. Strażewicza 21, Poznań Obiekty sportowe UAM od momentu zamknięcia pozostają zamknięte do odwołania. Nie wznowiły funkcjonowania od 6 czerwca.

- Uprzejmie informujemy, że z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Obiekty Sportowe UAM zostają zamknięte do odwołania - głosi aktualna informacja zamieszczona na stronie internetowej pływalni. Pływalnia Rataje, Os. Piastowskie 55a, Poznań Pływalnia jest zarządzana przez POSiR i także nie wznowiła funkcjonowania 6 czerwca. Na razie nie ma konkretnej decyzji, kidy basen mógłby wznowić funkcjonowanie. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania obiektu można znaleźć na stronie internetowej.

Pływalnia TS Olimpia, ul. Taborowa 1, Poznań Pływalnia Olimpia przy ul. Taborowej jest nieczynna od połowy 2018 r. Czytaj więcej: Tereny pływalni Olimpia przekazane miastu. Władze Poznania chcą zbudować nową pływalnię Akwen Czerwonak, ul. Piłsudskiego 3, Koziegłowy Basen jest czynny, ale do odwołania obowiązują na nim nowe zasady funkcjonowania, których szczegóły znajdziesz w poście poniżej.

Pływalnia jest czynna codzienie od godz. 6.30 do 22. Cennik znajdziesz: TUTAJ. Szczegółowe informacje na: Facebooku i stronie internetowej pływalni Akwen. Jeśli chodzi o kąpielisko Tropicana w Owińskach, to jego otwarcie odbyło się w weekend 11-14 czerwca. Od 27 czerwca do końca sierpnia - kąpielisko będzie czynne codziennie. Szczegóły na temat cennika i godzin funkcjonowania w sezonie 2020 znajdziesz: TUTAJ. Park Wodny Octopus Suchy Las, ul. Szkolna 18 Basen jest czynny. Obowiązują w nim zasady nowego rygoru sanitarnego.

Park Wodny Octopus jest czynny codziennie od godz. 6 do 22.45. Cennik znajdziesz: TUTAJ, a szczegółowe, bieżące informacje na Facebooku i stronie internetowej.

Tarnowskie Termy, ul. Nowa 54, Tarnowo Podgórne Tarnowskie Termy będą otwarte od piątku, 26 czerwca. Obowiązują w nich następujące godziny otwarcia:

basen sportowy jest czynny od godz. 6 do 22 w dni robocze i 6.30-22 w weekendy;

basen rekreacyjny jest czynny codziennie od godz. 9 do 22;

sauny są czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 15-22 oraz od piątku do niedzieli do godz. 9 do 22;

strefa fitness jest czynna w dni robocze od godz. 6.30 do 22 i w weekendy od godz. 8 do 16. Cennik i szczegółowe informacje o Tarnowskich Termach znajdziesz na Facebooku i stronie internetowej.

Pływalnia Szamotuły, ul. Sportowa 6, Szamotuły Pływalnia kryta w Szamotułach pozostanie nieczynna do końca sierpnia. Karnety na basen zostaną przedłużone na czas trwania przestoju spowodowanego epidemią koronawirusa.

Po wznowieniu funkcjonowania basenu w Szamotułach bieżące informacje będzie można znaleźć na Facebooku.

Pływalnia w Centrum Rekreacji Oborniki, ul. Czarnkowska 84, Oborniki Basen Centrum Rekreacji Oborniki jest czynny w dni robocze od godz. 6 do 22, a w weekendy od godz. 7 do 22. Cennik możesz sprawdzić: TUTAJ. Na pływalni obowiązuje specjalny rygor sanitarny. Szczegółowe i bieżące informacje dostępne są na Facebooku i stronie internetowej.

