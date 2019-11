"Basia 3". Najlepsza przyjaciółka przedszkolaków powraca do kin [zwiastun, patronat NaM]

Bałagan i Titi Tym razem dziewczynka będzie musiała stawić czoło nowym wyzwaniom. W pierwszym odcinku zmierzy się z domowym bałaganem i obowiązkami. „Basia i Titi” to z kolei opowieść o tym, jak do przedszkolnej grupy dołącza ciemnoskóry chłopiec. Basia chce się z nim bawić, ale nowy kolega jest zamknięty w sobie, w dodatku mówi w obcym języku. Dziewczynka musi też poradzić sobie z uczuciem zazdrości, bo jej przyjaciółka zaczyna poświęcać chłopcu więcej czasu niż jej.

Kolejny odcinek serii opowiada o tym, jak mama naszej bohaterki, nagle dostaje pracę i nie może chwilowo zajmować się codziennymi obowiązkami. Kto ją w tym wyręczy?

Czekając na święta

W ostatnim odcinku serii Basia i jej rodzina przygotowują się do Bożego Narodzenia. Wszystkim zależy na tym, by święta się udały. Jest jednak pewien problem - mama, która zazwyczaj czuwała nad wszystkim, poślizgnęła się na masie piernikowej i złapała kontuzję. Czy przygotowania mogą się udać bez niej? Kto upiecze pierniki, ubierze choinkę i posprząta bałagan? „Basia i Boże Narodzenie” to historia o tym, że święta wcale nie muszą być idealne. Ważne, by spędzić je z bliskimi.

Serię „Basia 3” będzie można zobaczyć w kinach studyjnych, Multikinie i kinach sieci Helios w całej Polsce.

Zobacz zwiastun serii "Basia 3":