Bawaria jakiej nie znacie – 16 niezwykłych atrakcji. Nowożytna Walhalla, zegar z 32 figurami, górska siedziba Hitlera i inne cuda

Wszyscy słyszeli o bajkowym zamku Neuschwanstein, który w XIX w. kazał wznieść nieco szalony król Bawarii Ludwik II. Zamek, który zainspirował Walta Disneya, to jednak niejedyna budowla ekscentrycznego władcy. Innym, wyjątkowo pięknym pałacem, jest Linderhof u stóp Alp Bawarskich. To najmniejsza, ale jedyna ukończona za życia Ludwika królewska siedziba. Pałac inspirowany jest francuskim Wersalem i aż ocieka ozdobami. Można zwiedzać jego spektakularne wnętrza z Salą Lustrzaną, Komnatą Audiencji, nawet królewską sypialnią. W rozległym ogrodzie warto zajrzeć do sztucznej jaskini – Groty Wenus – a także do Domu Marokańskiego – ślicznego pawilonu w stylu mauretańskim.

ADD, pixabay.com