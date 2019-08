B&B w podróży przez Ameryki: Montreal czyli europejskość i amerykańskość w jednym mieście

Wprawdzie nie zobaczyliśmy jeszcze wielu kanadyjskich miast, ale jeśli mielibyśmy wskazać na ten moment tę metropolię, w której europejskość przecina się z amerykańskością, to byłby to z pewnością Montreal. Jest ono drugim co do wielkości miastem w Kanadzie i z pewnością najważniejszym ośrodkiem dla francuskojęzycznych w tym kraju.

TUTAJ ZNAJDZIESZ POPRZEDNIĄ GALERIĘ



polecane: Śladami Powstania '44 odc 2. Zdobycie PAST-y Wideo