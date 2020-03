Be Happy Museum w Poznaniu. W Galerii Malta powstaje "mekka" dla fanów Instagrama i TikToka!

Twórcy Be Happy Museum reklamują je jako muzeum szczęścia i iluzji. Jak twierdzą - to idealne miejsce do zrobienia unikatowych zdjęć na Instagrama czy nagranie filmików na TikToka. Pierwsze Be Happy Museum otwarte zostało w grudniu 2018 roku w Szczecinie, a rok później - w Zakopanem. Obecnie trwa dalsza ekspansja firmy na kolejne miasta. W kwietniu 2020 r. muzeum szczęścia i iluzji pojawi się w Poznaniu, a w wakacje - w Warszawie.

Be Happy Museum - co to za miejsce?

- Be Happy Museum to miejsce, gdzie marzenia się spełniają a wyobraźnia zamienia się w słodkie i kolorowe doznania. To miejsce, gdzie iluzja wprawia w osłupienie i rozbawia do łez - tak reklamują atrakcję jej twórcy. Obecnie w Polsce działają dwa takie punkty.