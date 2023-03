Becikowe 2023. Kto może je otrzymać, ile wynosi świadczenie i gdzie złożyć dokumenty OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Becikowe. Komu przysługuje świadczenie? Becikowe jest świadczeniem, które przysługuje zgodnie z art. 15b ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu, który otrzymał orzeczenie sądu o powierzeniu mu opieki nad dzieckiem, oraz opiekunowi faktycznemu, który złożył do sądu wniosek o adopcję dziecka. PRZEJDŹ DALEJ >>> PIXABAY Zobacz galerię (16 zdjęć)

Becikowe to jednorazowa zapomoga, czyli rodzaj świadczenia pieniężnego, które jest przyznawane rodzicom dziecka po urodzeniu. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wyprawki dla noworodka oraz związanymi z tym wydatkami, jak np. zakup pieluszek, ubranek, kosmetyków, mebli czy akcesoriów dziecięcych. Jeżeli interesują Cię kwestie związane z becikowym: kto może je otrzymać, ile wynosi świadczenie i gdzie złożyć dokumenty - zajrzyj do naszej galerii i sprawdź szczegóły!