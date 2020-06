Będą konsekwencje dla młodych piłkarzy Lecha Poznań? Dwóch złamało zasady izolacji w czasie epidemii

Młodzi piłkarze Lecha Poznań Mateusz Skrzypczak oraz Eryg Kryg zlekceważyli zasady izolacji. Kluby przystąpiły do rozgrywek, stosując się do specjalnego regulaminu medycznego. Zawodnicy dostali specjalne zalecenia. Po to by zachować zasady bezpieczeństwa, mieli unikać dużych skupisk, tłoku, niezalecane były nawet wyjścia do sklepu.