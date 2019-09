Będą nowe loty z Poznania - zobacz, jakie połączenie latem 2020 r. zamierza uruchomić Ryanair

Tylko co skończyły się wakacje 2019, a linie lotnicze już ogłaszają nowe rozkłady na sezon letni 2020 roku. I tak w letnim rozkładzie Ryanaira z Polski pojawi się 27 nowych tras, w tym ekscytujące połączenia jak Kraków - Palermo, Katowice - Brindisi i Poznań - Odessa. Ryanair obsłuży 14 milionów pasażerów na 12 polskich lotniskach.

Nowe loty Ryanair z Poznania na lato 2020

Poznań – Budapeszt (2 razy w tygodniu),

Poznań – Charków (2 razy w tygodniu),

Poznań – Odessa (2 razy w tygodniu),

Poznań – Paryż (2 razy w tygodniu).

Z okazji ogłoszenia letniego rozkładu lotów Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety na trasach z/do Polski już od 39 zł. Bilety w promocyjnej cenie na podróż od września do listopada dostępne są na stronie internetowej Ryanair jedynie do piątku (6 września do północy.