Będą podwyżki cen za wodę i ścieki w Poznaniu? Aquanet chce wzrostu cen nawet o 28 procent!

Taki poziom podwyżki ceny za wodę i ścieki przy miesięcznym średnim zużyciu (ok. 3 m3) oznaczałby wzrost o ok. 9,98 zł brutto dla jednego mieszkańca w skali miesiąca.

- Dla porównania sam koszt energii elektrycznej w stosunku do roku 2021 wzrósł o ponad 143 proc. Żaden z naszych obiektów, czy to wodociągowy czy kanalizacyjny nie może funkcjonować bez prądu. Do realizacji procesów: pobierania, uzdatniania, dostarczania mieszkańcom do kranów wody (zapewniając przy tym odpowiednie jej ciśnienie), jak również procesów odbierania i oczyszczania zgodnie z wymaganymi normami ścieków, potrzebna jest energia elektryczna. Na sytuację Spółki w oczywisty sposób wpływa także inflacja oraz wzrost oprocentowania kredytów