Będą wyższe opłaty za groby na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. Sprawdź, ile zapłacisz

– Nowe stawki na cmentarzach komunalnych zawierają już opłaty za wodę, które wcześniej były wydzielone i pobierane osobno – zaznacza Guss. I dodaje: – Nie umniejszam znaczenia tej podwyżki, ale jest ona rozłożona na długi okres. Gdyby opłatę podzielić na miesiące, to podwyżka wyniesie średnio niewiele ponad złotówkę miesięcznie.

Bartosz Guss, zastępca prezydenta miasta przypomina, że podwyżek na cmentarzach nie było od dawna i wskazuje na trudną sytuację budżetową miasta. Jest ona spowodowana między innymi mniejszymi o 175 mln zł dochodami z PIT-u na skutek decyzji rządowych czy coraz większymi dopłatami z kasy miejskiej do oświaty, ponieważ subwencja oświatowa z budżetu państwa na niewiele wystarcza.

Stawki za nisze urnowe w kolumbarium od 31 stycznia 2020 roku:

jednomiejscowe – 1 600 złotych (obecnie 1243 zł)

dwumiejscowe – 3 000 złotych (obecnie 1843 zł)

czteromiejscowe - 4 200 złotych (obecnie 3 543 zł)

Grobowce. Jaka będzie podwyżka opłat?

Grobowce opłacamy na 100 lat.

Stawki za grobowce od 31 stycznia 2020 roku:

dwumiejscowe – 9 000 złotych (obecnie 8 115 zł)

czteromiejscowe – 14 000 złotych (obecnie 12 155 zł)

Jakie podwyżki i zmiany wejdą w życie na cmentarzach komunalnych?

Ze 100 do 200 zł wzrasta opłata za dochowanie do grobowca oraz za udostępnienia miejsca w „ogrodzie pamięci” do zawieszenia tabliczki z imieniem i nazwiskiem zmarłego. 4 zł więcej zapłacimy za udostępnienie domu przedpogrzebowego – 277 zł.