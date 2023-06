Będą zmiany w prawie spadkowym w Polsce? Trwają prace rządu nad nowymi regulacjami

W część spadku mogą również wchodzić także długi. Obecnie, już od kilku lat przepisy mówią o tym, że spłaca się dług tylko do wartości odziedziczonego majątku. Można też spadek odrzucić. Kiedy jednak spadek trafia się małoletniemu dziecku pojawiają się dodatkowe obowiązki formalne.

– Gdy długi odziedziczy małoletni, to musimy uzyskać zgodę sądu na odrzucenie spadku. Nowe przepisy mają przynieść rodzicom uproszczenie działań. Kiedy matka lub ojciec spadek odrzucą, to będą go mogli potem sami w imieniu dziecka odrzucić, już bez zgody sądu. I to wspólnie lub jedno z nich za zgodą drugiego. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy spadek przyjmie inne dziecko lub wnuk rodzica, który spadek odrzucił