Będzie 500 plus dla małżeństw? Jaki trzeba mieć staż po ślubie żeby ubiegać się o takie świadczenie? To wiadomo o programie Małżeństwo+ JM

Czy pomysł na 500 plus dla małżeństw ma szansę wejść w życie? Unsplash.com

Do Sejmu trafiła petycja z pomysłem, aby przyznawać małżeństwom świadczenie 500 plus. Nie otrzymałaby go jednak każda para po ślubie, jest jeden konieczny warunek. Konkretnie chodzi o co najmniej 40-letni staż małżeński. Czy to próba zapobieganiu rozwodom? Niekoniecznie, bo średnia wieku rozwodników to w przypadku mężczyzn 42 lata, a kobiet 38. Problemem są za to trudne warunki życia seniorów.