Będzie rządowe wsparcie dla kredytobiorców. Co obiecał premier Morawiecki? Wakacje kredytowe, comiesięczne dopłaty i odejście od WIBORu

"Wakacje kredytowe" dla wszystkich kredytobiorców. Kto może z nich skorzystać?

Jak tłumaczył szef rządu: jedna rata kredytowa w kwartale w roku 2022 i 2023 r. zostanie "niejako przesunięta do spłaty bez odsetek, czyli łącznie w tym okresie będzie to 8 rat kredytowych".

– Jeżeli ktoś płaci dziś ratę kredytową na przykład 1500 zł i ta rata została podniesiona na 2400 zł - o 900 zł załóżmy - to cztery razy w roku, ta rata kredytowa 2400 zł będzie przesunięta do spłaty bez odsetek, a więc będą to swego rodzaju wakacje kredytowe" – wyjaśnił.