Będzie więcej lotów z Poznania do Frankfurtu. Dodatkowe połączenia uruchamia Lufthansa

- Potwierdzamy dobrą wiadomość. Linia lotnicza Lufthansa wprowadzi czwartą rotację do Frankfurtu z Poznania - mówi Błażej Patryn, rzecznik poznańskiego lotniska Ławica.

Samoloty Lufthansy będą wylatywały z Frankfurtu o godz. 16.40 i przylatywały do Poznania o godz. 17.55. Z kolei wylot z Poznania będzie o godz. 18.35 a przylot do Frankfurtu o 20.00. Bilety są już dostępne w systemie rezerwacyjnym Lufthansy.

- Prowadzimy rozmowy, by ta rotacja została wprowadzona także na pozostałe dni tygodnia. Przy dobrych wynikach tego połączenia reszta tygodnia powinna być tylko kwestia czasu

Dodatkowy lot z Poznania do Frankfurtu jest kolejną pozytywną wiadomością w ostatnim czasie. Zaledwie kilka tygodni temu nowe połączenia od wiosny 2020 roku ogłosiła irlandzka linia lotnicza Ryanair, która wystartuje z lotami do Podgoricy (Czarnogóra) oraz Pafos (Cypr).

Z kolei jeszcze wcześniej norweska linia lotnicza Norwegian ogłosiła swój powrót do Poznania po prawie 10 latach nieobecności i otwarcie połączeń ze stolicy Wielkopolski do Oslo (główne lotnisko) oraz Kopenhagi. Łącznie na przyszły rok zapowiedziano już otwarcie czterech nowych tras.

Tymczasem w 2019 roku na poznańskim lotnisku Ławica otwarto aż 11 nowych kierunków lotów. Ze stolicy Wielkopolski ze strony linii Ryanair pojawiły się loty do Paryża Beuvais, Budapesztu, greckiej Kawali (sezonowo na wakacje), Odessy, Charkowa, (oba miasta na Ukrainie), Zadaru (Chorwacja), Sztokholmu (Szwecja), Cork (Irlandia) oraz Rzymu (Włochy). Natomiast ze strony Wizz Air przywrócono połączenie do Birmingham. Ponadto węgierska linia jesienią uruchomiła także loty do gruzińskiego Kutaisi.