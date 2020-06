Będziecie zaskoczeni! Takiej muzyki słuchają Polacy podczas pandemii koronawirusa. Spotify prezentuje najnowsze trendy

1 czerwca premiera wyjątkowego teledysku

W Dzień Dziecka (1 czerwca 2020 roku) odbędzie się premiera wyjątkowego teledysku do piosenki "We Are The World". Promocja tego klipu nastawiona będzie przede wszystkim na pomoc i wsparcie dzieci z Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu. Wszystko to w myśl idei #MamySilebyPomagac, której p...