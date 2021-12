BellaBot. Kelner - robot w poznańskich restauracjach. Odprowadza do stolika, podaje dania i śpiewa "Sto lat". Zobacz zdjęcia i wideo!

Kelner - robot w poznańskich restauracjach

Kelner - robot: Co potrafi?

Restauracje przyjmują taką strategię, że robot oczekuje na gościa przy wejściu wraz z kelnerką, wita go i odprowadza do wskazanego mu stolika, a później dostarcza zamówione dania. Robi to szybko i sprawnie, a dzięki kamerze przekazującej obraz w trójwymiarze i modułowej obudowie, potrafi zatrzymać się w pół sekundy, gdy np. na jego drodze niespodziewanie pojawi się przeszkoda, w rodzaju np. odsuwanego przez któregoś z gości krzesła. Porusza się, rozpoznając drogę i układ mebli na sali (wcześniej ma wczytaną mapę), a do stolika może dostarczyć jednorazowo osiem talerzy. To sprawdza się przy obsłudze stolików, przy których siedzi kilka osób. Mówi w kilku językach, a że ma stylizowaną głowę kota, dzieci chętnie drapią go za uchem – robot wtedy robi zadowoloną minę. Może też obsługiwać imprezę urodzinową, niosąc tort i śpiewając „Sto lat”.