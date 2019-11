Betlejem Poznańskie od soboty na placu Wolności. Zobacz program

Jarmark bożonarodzeniowy na poznańskim placu Wolności pojawi się już w najbliższą sobotę. Poznaniacy i turyści, jak co roku, będą mogli korzystać z wielu atrakcji i cieszyć się świąteczną atmosferą. Otwarciu tegorocznego Betlejem Poznańskiego towarzyszyć będzie koncert chóru Gospel Joy.

- Zapraszamy wszystkie mieszkanki i mieszkańców Poznania oraz turystów do odwiedzania w najbliższych tygodniach, począwszy od nadchodzącej soboty placu Wolności, a od 30 listopada także Starego Rynku. Zapraszamy na kolejną edycję Poznańskiego Betlejem. Myślę, że czas oczekiwań na święta Bożego Narodzenia to doskonały moment, żeby pokosztować tej atmosfery. Od najbliższego weekendu na placu Wolności czeka mnóstwo atrakcji - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Czeka także 1500 darmowych wejściówek. Wejściówki te skierowane są dla ochotników karuzeli i diabelskiego młyna. Będą one rozdawane w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44. Terminy CIR poda na swojej stronie internetowej.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników tegorocznego jarmarku zniżki. Posiadacze Karty Rodziny Dużej od 16 listopada do 22 grudnia będą mogli korzystać z promocji na diabelski młyn i wszystkie karuzele, a seniorzy posiadający Poznańską Złotą Kartę będą mogli taniej kupić grzane wino.

Betlejem Poznańskie będzie obfitowało w atrakcje. Na placu Wolności tradycyjnie stanie ponad trzydziestometrowy diabelski młyn oraz karuzele dla dzieci. Będzie można skosztować przysmaków z różnych zakątków świata, a także tradycyjnych polskich specjałów. Do atrakcji należy również szopka betlejemska, która stanie na schodach Arkadii. Odwiedzający plac Wolności będą mogli kupić ozdoby choinkowe i świąteczne prezenty.

Betlejem Poznańskie 2019 na Starym Rynku

Drugą częścią Poznańskiego Betlejem będzie jarmark na Starym Rynku, który rozpocznie się w sobotę, 30 listopada. Tego dnia nastąpi rozświetlenie miejskiej choinki. W tym roku poza świąteczną paradą i lodowymi rzeźbami, na Starym Rynku pojawi się zimowa instalacja-niespodzianka. Tradycyjnie na płycie Starego Rynku staną stoiska, na których będzie można nabyć m.in rękodzieła.

Betlejem Poznańskie: diabelski młyn

Diabelski młyn to jedna z największych atrakcji Betlejem Poznańskiego. W tym roku na placu Wolności stanie nowe, 33-metrowe koło. Poznaniacy i turyści będą mogli z niego podziwiać piękną panoramę centrum miasta. Diabelski młyn zostanie w Poznaniu aż do niedzieli, 2 lutego 2020 r.

Jarmark na placu Wolności można odwiedzać od godz. 11.00 do 21.00, a na Starym Rynku od godz. 11.00 do 19.00. W obu tych miejscach ze wszystkich atrakcji będzie można korzystać do niedzieli, 22 grudnia.