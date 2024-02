- W czasach galopującej komercjalizacji, marginalizacji roli prasy i ogromnej ilości niby dokumentalnych zdjęć, niewiele jest takich mądrych, wnikliwie i szczerze opowiedzianych historii. Od odbiorców wymagają one wrażliwości i wiedzy, a dla fotografów są ogromnymi wyzwaniami zawodowymi i etycznymi

W sobotniej inauguracji weźmie udział też Tomasz Tomaszewski, który przedstawi książkę „The World Is Where You Stop”, będącym „krytycznym spojrzeniem na naszą rzeczywistość, w której dobro i zło, euforia i cierpienie, bogactwo i bieda, cnota i rozpusta współistnieją obok siebie”.