Bezpieczni w powiecie poznańskim - tak bawili się mieszkańcy na festynie w Bolechowie z okazji 20-lecia powiatu poznańskiego [ZDJĘCIA]

- Mamy coraz lepsze warunki pracy, coraz lepszy sprzęt, możemy skutecznie nieść pomoc – podkreśla bryg. Jan Michalak, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. - Dzięki takiej pomocy zwiększamy potencjał ratowniczy druhów ochotników i jednostek PSP - dla dobra mieszkańców.

Warto przypomnieć, że w latach 2000-2018 powiat poznański przekazał środki finansowe na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości ponad 9,1 mln zł, a w bieżącym roku zabezpieczono środki w wysokości 1,2 mln zł. Co w całym 20-leciu funkcjonowania powiatu poznańskiego daje kwotę 10,3 mln zł!

Mieszkańcy brali udział w konkursach, pokazach i prezentacjach możliwości strażaków, policjantów i strażników granicznych. Ania z synem Michałem przyjechała z Poznania do Bolechowa, by z bliska zobaczyć samochody strażackie – chłopiec chciał wejść do kabiny, usiąść za kierownicą i poczuć się jak strażak. Podobnie Kamila Sudzik z synem Kacprem – podobały im się prezentacje sprzętu strażackiego, a także – kąpiel w pianie, którą jak co roku dla dzieci przygotowali strażacy.