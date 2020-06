Bezpłatny test na koronawirusa w Poznaniu! W punkcie drive-thru będzie można się bezpłatnie przebadać

W poniedziałek, 8 czerwca w Poznaniu otwarte zostanie centrum pobrań prób COVID-19 drive-thru. Stolica Wielkopolski to kolejne miasto w naszym regionie, gdzie za wskazaniem wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka przeprowadzone zostaną bezpłatne badania wśród mieszkańców na obecność koronawirusa.

Poznańskie drive-thru ma działać od 8 do 10 czerwca na parkingu przy ul. Bułgarskiej. Z punktu pobrań mogą korzystać zmotoryzowani poznaniacy. Osobom, które przyjadą autem do centrum COVID-19 przy ul. Bułgarskiej, po wcześniejszym umówieniu wizyty, w godzinach od 10 do 19 zostaną pobrane wymazy do badań.