Biblioteka Raczyńskich przepięknie odnowiona. Remont trwał 3 lata i kosztował ponad 21 mln zł. Wnętrze historycznego gmachu [ZDJĘCIA] Maciej Szymkowiak

Tak będzie wyglądać historyczny gmach Biblioteki Raczyńskich po modernizacji. Uroczyste otwarcie nastąpi 31 marca w sali nr 1 przy pl. Wolności. Zobacz na naszych zdjęciach piękne i zabytkowe wnętrza gmachu. To tam znajdują się najcenniejsze atlasy od XVI do XIX wieku ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Raczyńskich, które zostały poddane konserwacji. Modernizacja historycznego gmachu Biblioteki Raczyńskich trwała 3 lata. Jej najważniejszym elementem jest powrót książek do gmachu, który jest pierwszym budynkiem w Polsce postawionym na cele biblioteczne. W Filii Sztuki na I piętrze do dyspozycji czytelników będzie ponad 60 tys. zbiorów - książek i płyt. Projekt „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych” kosztował ponad 21 mln zł, przy czym dofinansowanie z Funduszy UE to ponad 16 mln zł.