Bieg 1MILA i Kinder+Sport w Poznaniu: Niezwykły wyścig już w niedzielę na Golęcinie

1MILA odbędzie się 29 września na stadionie POSiR na Golęcinie i będą to I Amatorskie Mistrzostwa Poznania w biegu na... milę! Co jest zaletą tej imprezy dla innych mieszkańców? Nie wykracza ona poza stadion i wszystko odbywa się w jednym miejscu, bez konieczności zmiany organizacji ruchu. Bieg na jedną milę (1609,34 m) to rywalizacja zarówno amatorów, jak i profesjonalnych biegaczy. Oprócz wiodącego dystansu odbędzie się sztafeta 4x400m i nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych o nazwie Kinder+Sport.

Kinder+Sport to międzynarodowy program, w ramach którego odbywają się biegi na dystansie 100m, 400m i 800m. Wszystko jest bezpłatne, a rywalizacja jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Dodatkowo na terenie stadionu POSiR na Golęcinie będzie zlokalizowane miasteczko Kinder+Sport z wieloma atrakcjami.