Bieg Lechitów 2022 - zdjęcia biegaczy na trasie

Pewnie nie każdy wie, ale bieg z Ostrowa Lednickiego do Gniezna to najstarszy półmaraton w Polsce, który swą historię rozpoczął w 1978 roku i obchodzi właśnie 45-lecie. Co więcej, najstarsze polskie kroniki mówią, że drogą, którą wyznaczona została trasa biegu, Otton III pielgrzymował w 1000 roku do Gniezna, do grobu św. Wojciecha. Dziś u podnóży gnieźnieńskiej katedry znajduje się strefa finishera oraz biegowe miasteczko. Już 18 września całe rodziny znajdą tu coś dla siebie: wioska średniowiecznych wojów, tor przeszkód dla przedszkolaków - Staropolskie Igrce Małych Lechitów, to tylko część atrakcji. Oprócz biegu głównego na dystansie 21,097 km (trasa z atestem PZLA), wystartował również „Piątka Lechitów” (5 km) dla wszystkich tych, którzy rozpoczynają swoją biegową przygodę lub z jakiegoś powodu ich forma nie pozwala pokonać dłuższego dystansu. Na placu Św. Wojciecha swoją metę miały również Biegi Młodzieżowe.