Bieg Mikołajkowy nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu 7 grudnia 2019. Zgłosiło się już ponad 1500 osób

Zmagania w marszu Nordic Walking będą na trasie 4,3 km. W pakiecie startowym wszyscy zawodnicy otrzymają min. mikołajową czapkę, a na mecie unikatowy medal, gorący napój, posiłek regeneracyjny oraz upominek. Podobnie jak w latach ubiegłych przygotowaliśmy również coś dla naszych milusińskich - biegi dzieci odbędą się na dystansach od 200 do 1500 m (w 18 kategoriach wiekowych).

Przypominamy, że limit uczestników wynosi 2000 osób. Mimo, że do imprezy został jeszcze niespełna miesiąc to na liście startowej jest już ponad 1500 osób dorosłych i niespełna 800 dzieci. Opłata startowa za udział w Biegu 10 km; 4,3 km; rajd Nordic Walking 4,3 km do 29 listopada wynosi 55 zł. Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi 20 zł (zgłoszenia do 29 listopada lub do zamknięcia listy startowej).