11 listopada w Poznaniu odbędzie się Bieg Niepodległości 2019. Na starcie może pojawić się nawet 15 tysięcy osób. Trasa przebiega przez Winogrady i centrum Poznania, a to oznacza konieczność zamknięcia niektórych ulic dla ruchu. Organizatorzy Biegu Niepodległości przekonują jednak, że utrudnienia nie będą uciążliwe dla mieszkańców. Zobacz trasę biegu.

Wielki bieg to wielkie wyzwanie logistyczne

20 km biało-czerwonej taśmy

Wielki bieg to nie tylko wielkie wydarzenie sportowe, ale również wielkie wyzwanie logistyczne. Start i meta biegu usytuowane będą na alei Niepodległości w okolicach Urzędu Marszałkowskiego. Trasa będzie wiodła ulicami Winograd. W stosunku do ubiegłego roku pominięto odcinek na ul. Kutrzeby, a w zamian wydłużoną przebieg trasy na ul. Murawa.- Już rok temu mieliśmy zabezpieczenie biegu na niesamowitą skalę. W tym roku chcemy te standardy utrzymać. Mogę na przykład powiedzieć, że do wyznaczenia trasy zużyjemy aż 20 km biało-czerwonej taśmy. Zadbaliśmy również o wygodę uczestników, kibiców i tych, którzy nie wezmą udziału w biegu, a na co dzień poruszają się po Poznaniu. Dla pierwszych będzie specjalna strefa na starcie, dla drugich wielka mapa przy biurze zawodów na MTP, a dla trzecich ulotki i specjalny komunikaty w autobusach i tramwajach – podkreślił Damian Drąszkiewicz, jeden z organizatorów wielkiego święta biegaczy.Bieg Niepodległości w Poznaniu odbywa się na trasie 10 km. Początek biegu o godz. 11.11.Start - aleja Niepodległości - Przepadek - Pułaskiego- Księcia Mieszka I - aleja Solidarności - Murawa - Słowiańska - Szelągowska - Winogrady - Za Cytadelą - Armii Poznań - aleja Niepodległości (meta).W tym dniu zamknięta dla ruchu będzie ul. Święty Marcin i częściowo al. Niepodległości. W północnej części miasta, głównie w dzielnicy Winogrady, między godz. 10 a 13 też można spodziewać się utrudnień.

