Bieg Sylwestrowy 2019 w Poznaniu. Zobacz zdjęcia uczestników

Na maltańskich ścieżkach pojawiło się trzech zawodników, którzy mają na koncie ukończone wszystkie dotychczasowe Biegi Sylwestrowe. Byli to Edward Gołębiewski (Pobiedziska), Krzysztof Grzybowski (Gorzów) i Marek Kaczor (Poznań).

Bieg Sylwestrowy to także najbardziej kolorowy poznański bieg. - Nie jest to nasza inicjatywa. Nie namawiamy biegaczy do przebierania się, ale oni i tak często występują w niecodziennych strojach. Myślę, że związane to jest z pożegnaniem roku i szykowaniem się do zabawy sylwestrowej. W radosnym nastroju nie można być zbyt poważnym, choć też nie brakuje wśród uczestników takich osób, które zdecydowanie stawiają na aspekt sportowy - tłumaczył Dariusz Gorczyński, wiceprezes Wielkopolskiego TKKF i główny organizator biegu.