Bieg Tropem Wilczym w Poznaniu: Biegacze upamiętnili żołnierzy wyklętych

W niedzielę, 1 marca nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu odbył się Bieg Tropem Wilczym ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wzięło w nim udział ponad 800 osób. Była to jedna z 385 imprez biegowych, rozgrywanych w naszym kraju pod tym samym hasłem. W sumie pobiegło w nich około 75 tys. zawodników. W Poznaniu pamięć o żołnierzach wyklętych uczczono w biegu po raz szósty, a po raz drugi na Strzeszynie (wcześniej bieg odbywał się nad Maltą i na Cytadeli).

Dla biegaczy organizatorzy przygotowali 3 dystanse: 1963 m (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty – Józef Franczak - pseudonim "Lalek"), 4,3 km oraz 10 km, a także trasę do marszu nordic walking na dystansie 4,3 km. Wystartowali również najmłodsi, którzy, w zależności od wieku, mieli do pokonania dystans od 200 do 1000 m.