Bieg Wings for Life trwa w Poznaniu. Adam Małysz ściga 8 tys. zawodników! Zobacz zdjęcia

Wings for Life World Run to globalny bieg dla tych, którzy nie mogą. 100 procent opłat startowych uczestników wspiera bowiem badania Fundacji Wings for Life, mające pomóc w powrocie do sprawności osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Unikalny format wydarzenia sprawia, że swoją cegiełkę do szczytnego celu mogą dołożyć zarówno profesjonalni biegacze, jak i amatorzy czy osoby na wózkach. Niezależnie od pokonanego dystansu, wszyscy ukończą bieg, ponieważ w Wings for Life World Run to meta ściga uczestników, a dokładniej – prawdziwy lub wirtualny Samochód Pościgowy, wyruszający za nimi 30 minut po starcie.