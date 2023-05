Bieg Wings for Life World Run w Poznaniu już w niedzielę. Utrudnienia na trasie i zmiany w komunikacji miejskiej

Wings for Life World Run Poznań: Trasa

Wings for Life World Run Poznań: Zamknięcia ulic, utrudnienia

Z kolei pojawienie się samochodu pościgowego będzie sygnałem do otwierania trasy za nim i przywracania stałej organizacji ruchu z wyjątkiem odcinka: Batorowo/Lusowo (skrzyżowanie ul. Batorego, Zakrzewskiej i Nowej) – Lusowo (ul. Nowa i ul. Wierzbowa) - Tarnowo Podgórne (ul. Sowia) – przystanek Jankowice/Przemysłowa, gdzie zawodnicy mogą wbiegnąć ponownie, a na 75 kilometrze zlokalizowany będzie oficjalny koniec trasy. Na terenie Poznania przywrócenie stałej organizacji ruchu powinno nastąpić około godz. 14.30. Poza Poznaniem utrudnienia potrwają od 12.00 do maksymalnie godz. 17.00.

Wings for Life World Run w Poznaniu: Objazdy

Do centrum miasta najlepiej w czasie biegu wjeżdżać:

- od wschodu: ul. Krzywoustego i ul. Warszawska (utrudnienia na ul. Królowej Jadwigi od 11:00 do 14:00)

- od południa: ul. Dolna Wilda (utrudnienia na ul. Hetmańskiej i Grochowskiej od 11:00 do 15:30)

- od zachodu: ul. Dąbrowskiego (utrudnienia na ul. Grunwaldzkiej i ul. Złotowskiej od 12:00 do 15:30)

- od północy: ul. Obornicka, ul. Gdyńska (utrudnienia na ul. Roosevelta i ul. Królowej Jadwigi od 11:00 do 14:00 oraz ul. Hetmańskiej od 11:00 do 15:30).