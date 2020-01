Bioodpady w workach foliowych pod okiem firm śmieciowych. Przypadki nieselektywnej zbiórki będą dokumentowane

Umowy z firmami, które odbierają śmieci od mieszkańców gmin, należących do związku obowiązują do końca sierpnia. Wyłonione w przetargu firmy śmieciowe od września będą działać w nowych warunkach prawnych. Obecnie trwają konsultacje, dotyczące zmian w regulaminie utrzymanie porządku i czystości. Co się zmieni? – Obowiązkowa będzie zbiórka selektywna także na terenie nieruchomości niezamieszkałych – wyjaśnia Springer.

Obecnie tylko 25 proc. tych nieruchomości czyli np. biur, firm, instytucji segreguje odpady. Po zmianie ustawy nie ma dowolności, wszyscy muszą prowadzić selektywną zbiórkę. W GOAP-ie te przepisy postanowiono wprowadzić po rozstrzygnięciu trwającego właśnie przetargu, aby uniknąć aneksowania umów z dotychczasowymi wykonawcami usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, a także zamieszania z dostawianiem pojemników na selektywną zbiórkę.