Biurowiec E kompleksie w Nowy Rynek w Poznaniu został ukończony i uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Pierwsi najemcy wprowadzą się w lipcu

Budowa budynku E rozpoczęła się w kwietniu 2021 roku. Stanowi on część kompleksu poznańskiego Nowego Rynku, który powstaje na terenie 3,8 ha tuż przy dworcu Poznań Główny. Pierwsi najemcy zakończonego budynku wprowadzą się już w lipcu br.

– Poznań cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów oraz najemców. Dane mówią same za siebie. W 2022 roku poznański rynek biurowy uplasował się na drugim miejscu wśród rynków regionalnych z najniższymi poziomami pustostanów. W Nowym Rynku pojawili się nowi najemcy reprezentujący między innymi sektor nowoczesnych usług biznesowych oraz IT

– mówi Konrad Ziejewski, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska.

I dodaje: – Obserwujemy również zmieniające się potrzeby najemców co do samych powierzchni. Przedsiębiorcy chcą pracować w przestrzeniach elastycznych, dostosowanych do ich potrzeb, ale także bezpiecznych, prośrodowiskowych i zrównoważonych, czyli takich, które mają realny wpływ na redukcję emisji CO2 i zużycia zasobów naturalnych. Takie przestrzenie właśnie oferujemy w Nowym Rynku – dodaje Konrad Ziejewski.