Biznes i zarządzanie - nowy przedmiot w szkołach od września. Czy to potrzebna zmiana?

– Pytanie natomiast czy będą warunki do tego, żeby naprawdę móc prowadzić taki przedmiot w sposób warsztatowy. Bo, żeby to się udało, powinniśmy mieć przynajmniej podzielone klasy na pół, a nie prowadzić go w grupie trzydziestu-kilku osób. Ale takie warunki powinno zapewnić nam ministerstwo, zawierając to w podstawie programowej. To powinno być konkretnie zapisane: "przedmiot powinien być realizowany w podziale na grupy". To daje większe możliwości dyrekcji szkoły. A tak, to, czy będzie on w podziale na grupy, czy w całości, zależy od samorządów i od pieniędzy