Black Friday 2019 już jutro! Auchan, Lidl, Biedronka, Kaufland... szykują duże promocje! Zobacz GAZETKI na Czarny Piątek

Choć tradycja Black Friday pochodzi z USA, to robi coraz większą karierę w Polsce. W tym roku Czarny Piątek przypada na 29 listopada. Właśnie na ten dzień wiele sklepów przygotowało mnóstwo promocyjnych cen. W tegorocznej edycji Black Friday biorą udział między innymi takie sklepy jak:

Specjalne oferty na Black Friday 2019 przygotowały również BIEDRONKA, JYSK, LIDL, KAUFLAND, MAKRO, SELGROS, MEDIA EXPERT i MY CENTER. Zobaczcie gazetki i sprawdźcie promocje. Znajdziecie je w galerii.

Miłośnicy zakupowego szaleństwa twierdzą, że Black Friday to dobra okazja do upolowania w atrakcyjnych cenach przede wszystkim sprzętu elektronicznego, o ile nie są oszustwem.

Black Friday... to oszustwo?

Sprawdź promocje na Black Friday w sklepie My center - kliknij TUTAJ! Sprawdź promocje na Black Friday w sklepie Media Expert - Kliknij TUTAJ!

Czasami zdarza się, że sklepy celowo zawyżają ceny, a specjalnie na Black Friday obniżają tylko po to, aby przyciągnąć klientów.

Czy mogę reklamować towar? Tak, jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do sprzedawcy w ciągu 2 lat od dnia wydania rzeczy. Chyba, że towar został przeceniony ze względu na wadę i jest to wyraźnie powiedziane – takiej wady reklamować nie możesz.

Warto wiedzieć, do czego zobowiązani są sprzedawcy, a tym samym, jakie mamy prawa.

Czy mogę zwrócić produkt?

Możliwość zwrotu zależy od dobrej woli sprzedawcy i to on określa warunki. Warto spytać o to przed zakupem.

A jeśli przy kasie cena okaże się wyższa, niż na wywieszce albo metce?

Masz prawo kupić towar w korzystniejszej dla Ciebie cenie.