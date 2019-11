Black Friday 2019 w AliExpress. Laptopy i tablety jeszcze taniej niż tanio. Black Friday w AliExpress to coś, na co czekałeś

Black Friday to tradycyjnie amerykańskie święto. Powstało w związku ze Świętem Dziękczynienia, które odbywa się w ostatni czwartek listopada. Tuż potem wielkie sieciówki amerykańskie organizują wyprzedaże, które przeradzają się w rozpoczęcie sezonu bożonarodzeniowego. Black Friday okazało się tak dużym sukcesem, że szybko z tego pomysłu skorzystały sklepy na całym świecie. Nawet chiński AliExpress.

Czterordzeniowy tablet, idealny do szkoły, na uczelnię lub w podróży. Lekki, sprawny, szybki i niezawodny. Ma wbudowaną klawiaturę.

Czterordzeniowy laptop z wgranym Windowsem 10. Tani notebook idealny do pracy. Wbudowana grafika HD N3000 zapewnia szybkie przetwarzanie obrazu.

Tablet o rozdzielczości 10.8 cala 2500x1600 wszystko to zapewnia żywe kolory i przyjemność z oglądania obrazu. Wydajny z wbudowanym systemem Android Oreo, który pozwala na zminimalizowanie aktywności aplikacji w tle. Zawiera rozszerzenie MicroSD.

Laptop do gier Machenike, ma aż 6 rdzeni. Jak zapewnia producent, zastosowano w nim przełomową technologię graficzną, która pozwoliła zwiększyć wydajność obrazu o 40%. Płynna praca i podświetlana klawiatura zadowolą każdego gracza.

Świetny tablet do grania. Żywe kolory zwiększają przyjemność podczas grania, a mocna obudowa pozwala na korzystanie z urządzenia także w podróży. Czas pracy – nawet do 4 h. Czas czuwania to 72 h.