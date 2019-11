Black Friday 2019 w Media Expert. Promocje, które szykuje dla nas Media Expert. Czy możemy spodziewać się dużych obniżek?

Black Friday jest największym dniem wyprzedaży w ciągu roku. Moda na organizowanie specjalnego dnia przeznaczonego na promocje przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Zwyczajowo Black Friday przypada na piątek po Święcie Dziękczynienia. W tym roku dzień wyprzedaży odbędzie się 29 listopada 2019 r.

Oto najciekawsze z promocji zapowiedzianych na Black Friday przez Media Expert. Kliknij w zdjęcie i sprawdź szczegóły oferty:

Telewizor LG LED 65UM7100

Telewizor LED o przekątnej 65 cali z serii 7 marki LG. Telewizor ma rozdzielczość czterokrotnie większą niż Full HD. Jak podkreśla producent, rozdzielczość 4K to nowy standard UHD.

Telewizor SONY LED KDL-50WF660BAEP

Telewizor z rozdzielczością Full HD 1080p. Obraz ma minimalne szumy.

Laptop HP Pavilion Gaming 17-CD0014NW i5-9300H 8GB 512GB SSD GF-GTX 1650 W10

Świetny laptop dla graczy uwielbiających gry wieloosobowe oraz osób, które muszą wykonywać kilka zadań jednocześnie. Przekątna 15,6 cali oraz rozdzielczość 1920x1080 zapewniają doskonałą grafikę. Laptop ma wbudowany procesor Intel Core i5-9300H (2,4-4,1 Ghz) oraz dedykowaną kartę graficzną.

Kamera sportowa SJCAM M20 Czarna

To najmniejsza z serii outdoorowych kamer sportowych SJCAM. Na Black Friday w cenie 399 zł.

Konsola NINTENDO Switch HAC-001(-01) + Kontroler Switch Szary

Konsola Nintendo Switch pozwoli na kontynuowanie rozrywki nawet w podróży. Graj wszędzie – nawet podczas przerwy między zajęciami. Na Black Friday za 1349 zł.

Fotel gamingowy MSI MAG CH110 Czarno-czerwony

To gamingowe krzesło, którego rama jest wykonana w całości ze stali. Tym samym, czyni ją sprzętem niezawodnym dla graczy - jego wytrzymałość to ciężar do 150 kg. Oddychająca, dopasowująca się, formowana pianka zapewnia komfort i wygodę nawet na wiele godzin grania.

Droid SPHERO BB-8 Star Wars

BB-8 to robot, który nawiązuje designem do postaci z najnowszej części Gwiezdnych Wojen. Mówiąc wprost - jest on jego miniaturową wersją. Aplikacja umożliwia nagrywanie i odtwarzanie holograficznych wiadomości i pozwala korzystać z wszystkich możliwości rozszerzonej rzeczywistości. Robot porusza się po wyznaczonych ścieżkach i reaguje na komendy głosowe. Ponadto ma tryb patrolowania otoczenia. Poza tym cechuje go coś, czego nie mają inne roboty - własną osobowość.

Aparat CANON PowerShot SX730 HS Srebrny

To kieszonkowy aparat, który sprawdzi się jako doskonały towarzysz każdej podróży. Cechuje go duże powiększenie i szeroki kąt widzenia. Dzięki swoim parametrom pozwala na wygenerowania znakomitych, pełnych szczegółów zdjęć i filmów Full HD w dzień i w nocy.

Smartfon HUAWEI P Smart 2019 Aurora Blue

To telefon, który został wyposażony w podwójny aparat. Dzięki temu zyskamy zdjęcia w jeszcze ostrzejszej i barwniejszej jakości. O zapis zdjęć zadba 64 GB pamięci. Całość zamknięta w eleganckiej i stylowej obudowie - dostępnej w dwóch kolorach.

