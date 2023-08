Blisko 2300 maturzystów poprawiało dziś egzamin ustny. Jak przebiegała matura ustna poprawkowa 21 sierpnia 2023? Najważniejsze informacje

Matura poprawkowa 2023. Najważniejsze informacje

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego 21-22 sierpnia, maturzyści, którzy nie zdali jednego egzaminu, musieli do 14 lipca złożyć pisemne deklaracje w swojej szkole. Deklaracje przystąpienia do poprawkowego egzaminu ustnego złożyło 2289 maturzystów, do poprawkowego egzaminu pisemnego - 31 404 osoby.