Bloki zamiast Tesco przy ul. Opieńskiego w Poznaniu. Doprowadzą do paraliżu trasy PST?

W 1999 r. otwarto tam pierwszy w mieście hipermarket Hit. W połowie 2002 r. sieć została kupiona przez koncern Tesco. Ten jednak w ostatnich latach miał w Polsce problemy finansowe. W zeszłym roku Brytyjczycy zaliczyli na naszym rynku ponad 200 mln zł strat. Podjęto więc decyzję o wycofaniu się z Polski i sprzedaży sklepów i działek należących do Tesco innym sieciom handlowym i deweloperom. Wiadomo już, że na działkach kupionych w trzech miastach ma powstać ok. 4 tys. mieszkań. Ile z nich zostanie zbudowanych przy ul. Opieńskiego?

Mieszkańcy Piątkowa obawiają się dogęszczania zabudowy w tym miejscu. Kiedy w 2018 r. pojawiły się pierwsze informacje o możliwości wycofania się z Polski sieci Tesco, radni ze spółdzielczej rady osiedla Batorego złożyli pismo do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, by rozpocząć prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części północnej osiedla (wyznaczonej przez ulice Opieńskiego, Szeligowskiego, Umultowską oraz linię kolejową nr 395).

Co powinno powstać na działce przy ul. Opieńskiego należącej do Tesco?

– Uchwalenie planu może nas obronić przed niekontrolowaną zabudową – podkreśla Jacek Walczak, radny ze spółdzielczej rady osiedla. – To, co wydarzy się na działce przy ul. Opieńskiego, będzie rzutować na inne osiedla. Trasa PST już w tej chwili ma wyczerpaną przepustowość. Jeśli więc pojawią się tysiące nowych mieszkańców, doprowadzi to do paraliżu komunikacji miejskiej na Piątkowie i Winogradach – dodaje.