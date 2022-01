Blowek serwuje burgery i otwiera wirtualną restaurację BlowBurgers. Sprawdź ceny. Gdzie kupimy burgery od słynnego youtubera?

Pomysł stworzenia wirtualnej restauracji BlowBurgers został zainspirowany amerykańskimi lokalami MrBeast. Otwarcie odbyło się 24 stycznia w Warszawie. Znany twórca internetowy w nagraniu na YouTube deklaruje, że chciałby z czasem rozszerzyć działalność na kolejne polskie miasta.

„BlowBurgers to sieć wirtualnych restauracji. O co chodzi w tym, że jest to wirtualne? Nie możecie fizycznie pójść do restauracji i sobie zamówić tego posiłku. Jest to w jakichś restauracjach wykonywane i możecie sobie tego burgera zamówić, w tym przypadku przez UberEats, Glovo, Wolt czy BoltFood. Ta opcja jest dobra z wielu przyczyn. Ja jestem z internetu, znacie mnie z internetu, więc jak mieć restaurację to w internecie” – tłumaczy Karol „Blowek” Gązwa.