Bociany, jako pierwsze odleciały już do ciepłych krajów. Powoli do odlotu szykują się żurawie

Wrzesień, to jest czas, kiedy te majestatyczne ptaki, czyli żurawie, rozpoczynają swoją wielotysięczną migrującą trasę, podróżując z obszarów gniazdowych w Polsce i innych częściach Europy do cieplejszych rejonów.

Żurawie, czyli Grus grus, to imponujące ptaki

Mają długie nogi, szare upierzenie i charakterystyczną, czerwoną plamę na głowie. Są nieco większe od bociana - dorosłe osobniki mogą osiągać nawet 1,5 metra wzrostu, co sprawia, że są jednymi z większych ptaków w Europie. Jednak, to nie tylko ich rozmiar czyni je tak fascynującymi, ale także ich niezwykłe zachowanie i zwyczaje. Żurawie żyją ok. 30 do 40 lat.