Boiska, korty, hale i skateparki w Poznaniu otwarte! Poznaniacy chętnie z nich korzystają

18 maja 2020 r. był ważnym dniem dla sportu. W poniedziałek rząd złagodził obostrzenia, co pozwoliło otworzyć boiska, hale i szeroko pojęte obiekty sportowe dla większej liczby osób, ponieważ limity zostały dostosowane do powierzchni obiektu. Na pełnowymiarowych boiskach może teraz przebywać do 22 zawodników i 4 trenerów (przy podzieleniu boiska i zachowaniu odpowiedniego buforu dopuszczalne są nawet 32 osoby (+ 6 trenerów), a na niepełnowymiarowych płytach do 14 osób i 2 trenerów. Z hal sportowych może korzystać od 12 osób plus trener do 32 osób (hale od 300 mkw. do powyżej 1000 mkw.). Otwarto także korty tenisowe, tory łucznicze, wrotkarskie, skateparki, tory gokartowe, kolarskie, obiekty do paintballu, pola golfowe. Ponadto infrastruktura do uprawiania sportów motorowych i lotniczych. Dodatkowo nad poznańskimi akwenami wodnymi wznowiła się działalność ośrodków do uprawiania sportów wodnych oraz ruszyły także poznańskie kluby jeździeckie. Stęsknieni mieszkańcy Poznania wyszli z domów na treningi i zajęcia, co uchwycił nasz fotoreporter. Zobacz zdjęcia ----->

Grzegorz Dembiński