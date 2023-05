Bon turystyczny 2023 - dodatkowe pieniądze zamiast 500 plus? OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Minister sportu i turystyki, Kamil Bortniczuk, udzielił więcej informacji na temat Bonu Turystycznego podczas programu "7 pytań o 7.07" w radiu RMF. Minister potwierdził, że choć istnieje plan wprowadzenia nowej edycji Bonu Turystycznego i trwają negocjacje dotyczące jej kształtu między Ministerstwem Sportu i Turystyki a Ministerstwem Finansów, nowy bon nie będzie miał takiej formy jak w poprzednich latach. PRZEJDŹ DALEJ >>> PIXABAY Zobacz galerię (5 zdjęć)

Bon Turystyczny 2023: Kiedy, dla kogo i ile? Czy nadchodzą przełomowe zmiany? Czy w 2023 roku Polska wprowadzi kolejny Bon Turystyczny? Ministerstwo Turystyki twierdzi, że to tylko kwestia czasu. Nowy bon turystyczny będzie nie tylko bardziej długotrwały, ale również o wyższej wartości. Wielu specjalistów przewiduje, że świadczenie zostanie zwiększone, co przyczyni się do większego wsparcia finansowego dla rodzin w trakcie wakacji. Należy jednak pamiętać, że są to jedynie domysły, a ostateczna decyzja należy do rządu. Minister sportu i turystyki, Kamil Bortniczuk, odsłonił nieco tajemnicy dotyczącej nowego bonu turystycznego. Dodatkowo, wiceminister finansów Artur Sobon udzielił swojego komentarza na ten temat. Sprawdź szczegóły!