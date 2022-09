Boska sałatka caprese z pieczonych pomidorów. Ten przepis ociera się o geniusz! Idealna sałatka na pierwsze chłody

Kto wymyślił genialną sałatkę caprese?

Na mojej prywatnej top liście takim genialnym przepisem jest sałatka caprese. Najchętniej wyściskałabym kucharza, który jako pierwszy podał ułożone na talerzu dojrzałe pomidory, mozzarellę i skropił je oliwą. Pewnie nie wiedział, że właśnie tworzy potrawę, która wejdzie do kulinarnego kanonu. Tak jak my nie wiemy, kim był. Według jednej z wersji - prostym robotnikiem i włoskim patriotą. Kochał swój kraj tak bardzo, że komponował potrawy we włoskich barwach narodowych: białej, czerwonej i zielonej.

Historia piękna, choć bardziej prawdopodobną wersją wydaje się ta związana z wyspą Capri, hotelem Quisisan i Filippo Tommaso Marinettim, włoskim poetą i futurystą. To właśnie on wprowadził sałatkę z pomidorów, mozzarelli z oliwą i bazylią w latach 20. XX wieku do menu hotelu. Kuchnia przyszłości miała według niego być lekka, w przeciwieństwie do tradycyjnej, ciężkiej, włoskiej kuchni. Z Capri sałatka nazywana odtąd caprese trafiła na włoskie stoły.