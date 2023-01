Box bob to krótka fryzura damska, która doda twoim włosom objętości. Zobacz, jak wygląda i kto będzie się w niej dobrze prezentować

Box bob to niezwykle modna, krótka fryzura

Box bob to krótka fryzura damska, która wygląda, jakby była zrobiona od linijki. Nie ma tu żadnego cieniowania i warstwowania włosów, a jednocześnie wyglądają one na lekkie i jakby było ich więcej. Najpopularniejszą długością pasm są te do żuchwy, ale mogą być nieco krótsze lub dłuższe. To cięcie idealnie wygląda na prostych kosmykach, ale także na falowanych. Box pudełkowy tworzy zgrany duet z grzywką sięgająca połowy, a nawet 1/3 wysokości czoła. Przedziałek w bobie pudełkowym powinien znajdować się na środku głowy.