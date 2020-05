Brak konkretnych wytycznych co do działalności kin. Jak wygląda sytuacja w tych, które działają w Poznaniu?

zobacz galerię (3 zdjęcia) Sieć Cinema City na swojej stronie opublikowała adresowany do widzów komunikat: – Tak jak wy nie możemy się już doczekać, aby otworzyć nasze kina i ponownie powitać was na filmowych seansach. Pomimo decyzji rządu o możliwości otwarcia kin już 6 czerwca, Cinema City, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort wasz oraz naszych pracowników, zdecydowało, że otwarcie kin naszej sieci nastąpi w terminie późniejszym. Waldemar Wylegalski zobacz galerię (3 zdjęcia)

Na czwartym etapie odmrażania polskiej gospodarki będziemy mogli m.in. wybrać się do kina. I choć teoretycznie jest to możliwe już 6 czerwca, to poznańskie kina wciąż nie mają pewności, w jaki sposób przygotować się do wznowienia działalności. Jasnych wytycznych wciąż brakuje.