Brak miejsc w szkołach ponadpodstawowych. List od Czytelniczki: „Potrafią w liceach paść słowa o Ukraińcach zajmujących miejsca”

Przedstawiamy list matki jednej z tegorocznych absolwentek ósmej klasy:

Jestem mamą 8-klasistki, która, chwała Bogu, dostała się do wymarzonej placówki, ale są setki zrozpaczonych uczniów, z dobrymi, co chcę zaznaczyć, świadectwami, którzy nie mają się, gdzie podziać. Sytuacja jest obrzydliwa, bo potrafią w liceach paść słowa o Ukraińcach zajmujących miejsca albo nieprawdziwa jazda, że odpowiada za ten stan rzeczy co najmniej minister Czarnek. Dramat! Miasto jest kompletnie nieprzygotowane do sytuacji. Niedawno było za mało dzieci, szkoły zamykano, a teraz? [...]

Dzisiaj musiałam unieść na barkach ciężar rozpaczy przyjaciółki córki, która nigdzie się nie dostała (Ukrainka) i została potraktowana, jak nie powiem co, ponieważ dziecko to jest w Polsce nieco osamotnione (rozbita wojną rodzina), tym bardziej boli jeszcze to cierpienie dziecka. Zostały miejsca nieliczne w szkołach branżowych typu technikum drzewa...