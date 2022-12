Brak prądu w Poznaniu i okolicach! Czy będzie prąd w święta Bożego Narodzenia? Sprawdź planowane wyłączenia od 19 do 27 grudnia OPRAC.: Paweł Antuchowski

Enea Operator informuje o zaplanowanych na okres od 19 do 27 grudnia wyłączeniach prądu. Są one związane z pracami remontowymi, wymianą okablowania, nowymi przyłączeniami, bądź usuwaniem awarii. Wyłączenia będą szczególnie uciążliwe dla osób, które z pomocą prądu ogrzewają domy, gotują, bądź pieką, co może stanowić utrudnienie w świątecznych przygotowaniach. Warto sprawdzić listę wyłączeń, aby móc to uwzględnić w swoich planach. Prezentujemy ją w galerii, gdzie na kolejnych slajdach można sprawdzić planowane wyłączenia na poszczególne dni.