Brak prądu w Poznaniu i okolicach! Kiedy i gdzie nie będzie prądu? Sprawdź planowane wyłączenia od 31 października do 4 listopada

Nie chcesz, żeby zaskoczył Cię brak prądu? To nic przyjemnego! Do tych planowych wyłączeń można się jednak przygotować i zrobić co trzeba jeszcze zanim do nich dojdzie. W dniach od 31 października do 4 listopada Enea Operator zapowiedział wyłączenia w dostawie prądu, zarówno w różnych częściach Poznania, jak i okolicach. Sprawdź galerię, by dowiedzieć się, gdzie i kiedy nie będzie prądu! Sprawdź szczegóły w galerii --->

Adam Jastrzębowski