Brak prądu w Poznaniu i okolicach. Także w weekend! Kiedy i gdzie nie będzie prądu? Sprawdź planowane wyłączenia 19-25 września [LISTA ULIC]

Niedziałający ekspres do kawy, suszarka do włosów, odmawiająca współpracy kuchenka elektryczna? Nie daj się zaskoczyć! Operator sieci energetycznej informuje o kolejnych planowanych włączeniach prądu na zbliżający się tydzień. Enea będzie wyłączać prąd w samym Poznaniu, ale też w okolicznych miejscowościach. Sprawdź dokładne miejsca i terminy wyłączeń od 19 do 25 września --->

Przemysław Swiderski/zdjęcie ilustracyjne