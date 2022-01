Braki kadrowe w szkołach. MEiN mówi o stałej liczbie wakatów, co w latach ubiegłych, ale "zawód nauczyciela musi stać się atrakcyjny"

Najwięcej ofert we wskazanym powyżej wymiarze godzinowym skierowanych jest dla pedagogów specjalnych oraz wychowawców przedszkolnych (ponad 30). Poszukiwani są również psychologowie, nauczyciele od przedmiotów zawodowych, ale i matematycy, angliści oraz wychowawcy świetlicy.

Wielkopolski Związek Nauczycielstwa Polskiego na początku września rozesłał ankiety do placówek oświatowych, aby sprawdzić ruch kadrowy i ewentualne braki w województwie. Z blisko 180 oddziałów otrzymał ok. 150 odpowiedzi, wskazujących na ponad 100 wakatów (część to pojedyncze godziny, ale i pełny etat).

- Co roku obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na nauczycieli

- podkreśliła Małgorzata Kowzan, prezeska okręgu wielkopolskiego ZNP.